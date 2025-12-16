Nuevo parque temático de Drácula en Rumania se convierte en el destino turístico más esperado de 2026

Un nuevo destino turístico en Europa

Rumania avanza en la construcción de Dracula Land, un ambicioso parque temático inspirado en la legendaria figura de Drácula, con el objetivo de posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Europa. El proyecto, que se desarrolla cerca de Bucarest, contempla una inversión cercana a 1.000 millones de euros (alrededor de un billón de dólares) y busca dinamizar tanto la industria del entretenimiento como el turismo en el país.

El complejo proyecta su apertura entre 2026 y 2027 y ha sido presentado como una apuesta sin precedentes en Europa Central y del Este, una región que hasta ahora no contaba con un parque temático de alcance global.

Te podría interesar: ¿Cuál fue el mejor pan del mundo en el 2025? Ya no es el pan de bono