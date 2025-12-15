Perrito es viral en redes por subirse al techo de un TransMilenio: esto pasó

Un perrito apareció de la nada en el techo de un Transmilenio en plena hora pico, situación que genero gran controversia en redes sociales.

Foto: AFP/Freepick

Las redes sociales siempre tienen espacio para las historias virales y esta vez el protagonista fue un perrito que apareció inesperadamente encima de un bus articulado de Transmilenio en la troncal de la calle 26, en plena hora pico.

El curioso momento fue grabado en video y rápidamente se volvió viral, no solo por lo inusual de la escena, sino por la controversia y alta reacción del público ante esta situación.

