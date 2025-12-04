Dormir debería ser ese momento sagrado para recargar energía, pero a veces el cerebro decide jugar en modo caótico. Pesadillas con muerte, divorcios o escenas de infidelidad aparecen sin pedir permiso… y pocas causan más angustia que soñar que “te ponen los cachos”.

Sí, ese sueño incómodo que te hace despertar con el corazón acelerado y un montón de preguntas rondando la cabeza.

Lo primero que debes saber, y en lo que coinciden videntes, tarotistas y expertos del mundo esotérico, es que no hay razón para alarmarse. Este tipo de sueños no son predicciones, sino representaciones simbólicas de emociones que viven bajo la superficie.

Un sueño que habla más de ti que de tu pareja

De acuerdo con intérpretes oníricos, soñar con infidelidad suele reflejar miedos y temores personales que nada tienen que ver con un engaño real. Entre las interpretaciones más comunes están:

Miedo a perder a alguien importante.

Sensación de no ser valorado o escuchado.

Dudas sobre tu rol dentro de la relación o tu propia autoestima.

En otras palabras, el sueño no apunta a la otra persona: apunta a lo que tú estás sintiendo.