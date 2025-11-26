Una de las figuras más comentadas dentro de las plataformas digitales es, sin duda, WestCol, un creador que siempre está dando tema de conversación, ya sea por sus transmisiones, sus apariciones públicas o sus constantes tendencias en redes.

El streamer, creador de Stream Fighters 4, se ha convertido en un fenómeno social: puede tener retractores, claro, pero su fanaticada es igual de intensa, leal y ruidosa. Esa misma mezcla explosiva ha llevado a miles de usuarios a volverse más que fanáticos; muchos son casi devotos, capaces de convertir cualquier ocurrencia en contenido viral. Y eso mismo pasó esta semana.

La admiración que millones sienten por él llegó a tal punto que recientemente su comunidad sorprendió con un homenaje digital inesperado: un billete ficticio de $200.000 pesos que circuló en redes sociales.

Sí, tal cual. Como si se tratara de aquellos personajes históricos que alguna vez ocuparon billetes reales; desde Antonio José de Sucre en los antiguos de 50 pesos oro, pasando por Camilo Torres Tenorio en versiones posteriores, hasta Antonio Nariño en billetes de 100 pesos oro, esta vez la audiencia quiso jugar con la idea de ver a su creador favorito en una pieza de “valor nacional”.

Lea también: Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda explican el porqué de su ruptura