El nombre de Aida Victoria Merlano vuelve a ser protagonista en redes sociales, esta vez por un nuevo rifirrafe con su expareja y padre de su hijo, Juan David Tejada.

Desde su ruptura, la relación ha estado marcada por enfrentamientos públicos y constantes comentarios cruzados que mantienen a sus seguidores atentos a cada movimiento.

Recientemente, Juan David compartió un mensaje junto a su pequeño hijo, que decía: “Felices 4 meses, hijo de mi vida. Así nos quieras tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”. Dicha publicación no pasó desapercibida y rápidamente generó la respuesta de Aida Victoria, quien dejó claro su punto de vista en sus historias de Instagram.

En uno de sus mensajes, la influencer fue directa: “Así como tú no te comportas como un caballero ni te mides para mandar tus indirectas de hembra resentida, entonces yo tampoco me tengo por qué comportar como una dama y a mí me tienes que respetar”. Aclaró que no solo espera respeto por ser la madre de su hijo, sino también por ser quien sostiene económicamente al menor, enfatizando que la estabilidad de su hijo depende de su propio esfuerzo.

Lea también: ¡Comenzó diciembre! Descubre las predicciones de Mhoni Vidente para Virgo, Libra, Escorpio y todos los signos

Además, Aida Victoria cuestionó la imagen que Tejada proyecta en redes como “el padre perfecto”, recordando que desde el nacimiento del niño no ha contribuido económicamente y que actualmente tiene demandas por alimentos pendientes. Señaló que su rol activo y responsable garantiza el bienestar de su hijo, dejando claro que no está dispuesta a tolerar indirectas ni comentarios que la desestabilicen.