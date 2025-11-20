La esperada noche por fin llegó. Miss Universo 2025 entró en su recta final y, desde Bangkok, el certamen más importante de la belleza internacional volvió a desplegar sus luces, su tradición y ese magnetismo que cada año acapara todas las miradas.

Allí, en medio de pasarelas impecables y presentaciones que definieron el talante de cada participante, un detalle llamó la atención del público: todas las candidatas desfilaron con una cinta negra sobre sus bandas.

Aunque muchos lo interpretaron como un accesorio estético, lo cierto es que este gesto tiene un significado profundo y completamente ligado a la nación anfitriona.

¿A qué se debe el gesto?

El moño negro que adornó las bandas de las concursantes es un símbolo de duelo en homenaje a Su Majestad Sirikit Kitiyakara, la Reina Madre de Tailandia, fallecida el 24 de octubre de 2025. Su muerte marcó un momento histórico para el país asiático, que decretó un periodo oficial de luto nacional de seis meses.

Por esta razón, la Organización Miss Universo adoptó el uso del lazo negro como una muestra de respeto hacia la casa real tailandesa y hacia el sentimiento colectivo de una nación que vive una transición significativa. Las candidatas lo portaron en todas sus actividades: presentaciones preliminares, entrevistas, desfiles y ensayos.

El gesto fue bien recibido por el público local, que vio en él un mensaje de sensibilidad cultural y diplomacia por parte de las participantes, especialmente en un país donde la figura de la monarquía tiene un arraigo profundo.