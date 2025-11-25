La controversia por la coronación de Miss Universo 2025 no ha quedado atrás. Aunque la ganadora de esta edición fue la mexicana Fátima Bosch, las críticas sobre la legitimidad de su triunfo y la posible influencia de terceros no se han hecho esperar.

En medio de este debate, Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, sorprendió al anunciar su renuncia al título de Miss Universo África & Oceanía, dejando en evidencia tensiones y cuestionamientos sobre el certamen internacional.

En un comunicado público, Olivia relató su experiencia en Bangkok, sede del concurso, y el impacto que tuvo en su vida.

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad”, afirmó. Y añadió: “Pero para continuar por este camino, debo permanecer fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades — los pilares más fuertes que me guían”.

La joven de 25 años hizo un balance de su recorrido y de lo que significó ser embajadora de su país.

“A lo largo de mi trayectoria como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Para realmente alcanzar mi potencial, debo mantenerme firmemente anclada en mis valores y principios rectores que allanan el camino hacia la excelencia”, explicó Olivia en el comunicado.

Olivia afirmó que su objetivo es ser un ejemplo para las nuevas generaciones, especialmente para las niñas, animándolas a superar límites y abrazar su identidad.

Explicó que renunciar a Miss Universo África y Oceanía le permitirá enfocarse en defender los valores que aprecia. Además, hizo un llamado a las comunidades afrodescendientes a ocupar espacios donde no se les espera y a hacer escuchar su voz.