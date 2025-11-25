Hablar de Valentina Castro es hablar de talento, determinación y raíces profundas. Aunque hoy brilla en los escenarios más prestigiosos de la moda internacional, su esencia sigue anclada a Nariño, tierra que la vio crecer y que hoy la reconoce como una embajadora de orgullo, resiliencia y progreso.

Con una historia inspiradora y un ascenso meteórico, Valentina ha llevado el nombre de Colombia a pasarelas icónicas como Victoria’s Secret, donde se convirtió en la primera colombiana en desfilar, y Vogue World 2025, uno de los eventos de moda más influyentes del planeta. Pero si hay un reconocimiento que ha marcado profundamente su corazón, es el homenaje que recibió en su propio territorio.

Tras semanas intensas en Estados Unidos, entre desfiles, sesiones fotográficas y compromisos con grandes marcas, Valentina regresó a Colombia.

Su llegada a Nariño fue una escena cargada de emoción: pancartas, música, abrazos y una comunidad que la esperaba con el pecho hinchado de orgullo.