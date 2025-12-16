Programación Aguinaldo Boyacense 2025: cuándo, dónde y lista completa de los 15 artistas

Tunja se prepara para vivir una de las celebraciones culturales y navideñas más importantes del país. La Alcaldía de Tunja presentó oficialmente la programación del Aguinaldo Boyacense 2025, una edición especial que marca los 70 años de esta tradicional festividad que combina música, cultura, gastronomía, deporte y actividades familiares.

El anuncio se realizó en un evento público encabezado por el alcalde Mikhail Krasnov, quien destacó la importancia histórica y cultural del Aguinaldo Boyacense, una fiesta que cada año atrae a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Una celebración llena de tradición y actividades

Durante los siete días de programación, los asistentes podrán disfrutar de caminatas, novenas, desfiles, comparsas, campeonatos deportivos, ferias y muestras gastronómicas, entre muchas otras actividades.

Entre los eventos destacados se encuentran el Gastro Tunja VIP en la Plazoleta San Francisco, los desfiles de carrozas y comparsas, la feria pecuaria y ganadera, el Desfile de carros clásicos y motos Harley Davidson, la Media Maratón de la Mujer y diversas verbenas populares abiertas a toda la comunidad.