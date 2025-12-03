Luna Fría 2025: ¿Qué es y cuándo podrá verse en Colombia?

¿Qué es la Luna Fría y cuándo podrá verse en Colombia? Esto debes saber del último gran evento lunar del año
La Luna Fría llega como un fenómeno clave de fin de año, un evento astronómico que ilumina el cielo y marca el cierre del calendario lunar.
Foto: Freepik
La Luna Fría, uno de los fenómenos más llamativos y simbólicos del calendario lunar, regresará para cerrar el año con un espectáculo que ya despierta expectativa entre aficionados a la astronomía y amantes de los paisajes nocturnos.
Aunque su nombre puede sonar enigmático, esta luna llena de diciembre tiene una historia cargada de tradición y un atractivo visual que la han convertido en un evento infaltable para despedir el año bajo el cielo.
¿Qué es la Luna Fría?
La llamada Luna Fría corresponde a la luna llena del mes de diciembre. Su nombre proviene de antiguas culturas nativas de Norteamérica, que solían bautizar cada luna llena según los ciclos naturales y las condiciones climáticas que experimentaban.
En este caso, el término hacía referencia directa a las bajas temperaturas y al inicio del invierno en el hemisferio norte, cuando el frío empezaba a apretar y la naturaleza entraba en reposo.
Aunque en países tropicales como Colombia esa temporada no se vive con la misma intensidad, el nombre se ha mantenido a lo largo del tiempo como una forma de identificar el cierre del ciclo lunar anual.
A diferencia de otros eventos astronómicos que implican transformaciones visibles, como eclipses o lluvias de meteoros, la Luna Fría no tiene un cambio físico especial. Sin embargo, este 2025 llega con una novedad adicional que la hará mucho más llamativa: será una superluna.
