Luna Fría 2025: ¿Qué es y cuándo podrá verse en Colombia?

La Luna Fría, uno de los fenómenos más llamativos y simbólicos del calendario lunar, regresará para cerrar el año con un espectáculo que ya despierta expectativa entre aficionados a la astronomía y amantes de los paisajes nocturnos.

Aunque su nombre puede sonar enigmático, esta luna llena de diciembre tiene una historia cargada de tradición y un atractivo visual que la han convertido en un evento infaltable para despedir el año bajo el cielo.

¿Qué es la Luna Fría?

La llamada Luna Fría corresponde a la luna llena del mes de diciembre. Su nombre proviene de antiguas culturas nativas de Norteamérica, que solían bautizar cada luna llena según los ciclos naturales y las condiciones climáticas que experimentaban.

En este caso, el término hacía referencia directa a las bajas temperaturas y al inicio del invierno en el hemisferio norte, cuando el frío empezaba a apretar y la naturaleza entraba en reposo.

Aunque en países tropicales como Colombia esa temporada no se vive con la misma intensidad, el nombre se ha mantenido a lo largo del tiempo como una forma de identificar el cierre del ciclo lunar anual.

A diferencia de otros eventos astronómicos que implican transformaciones visibles, como eclipses o lluvias de meteoros, la Luna Fría no tiene un cambio físico especial. Sin embargo, este 2025 llega con una novedad adicional que la hará mucho más llamativa: será una superluna.

