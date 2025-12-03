Salir de rumba es, para muchos bogotanos, uno de esos planes que se esperan con ganas durante la semana. No se trata solo de bailar o escuchar música: es desconectarse, compartir con amigos, celebrar y encontrar un respiro entre el trabajo, el estudio y la rutina diaria.

Actualmente, los bares y discotecas en Bogotá pueden operar hasta las 3:00 a.m., un horario que se adoptó buscando mayor control y regulación.

Sin embargo, un nuevo decreto plantea la posibilidad de extender ese límite hasta las 5:00 a.m. en zonas específicas de la ciudad, lo que abrió de inmediato una discusión sobre los beneficios, los riesgos y el impacto que tendría en la vida nocturna capitalina.

Lea también: Vía al Llano sigue con pasos intermitentes por protesta de taxistas en Villavicencio

¿Por qué se contempla dicha medida?

La idea volvió a tomar fuerza luego de que la administración distrital anunciara nuevas condiciones para permitir que algunos sectores puedan operar dos horas adicionales.

Aunque el horario general seguiría siendo el mismo, la medida contempla excepciones bajo un modelo más técnico, controlado y basado en criterios de seguridad y convivencia.

El Decreto 293 de 2025 introduce el concepto de Zonas Focalizadas de Expendio y Consumo Extendido, espacios donde los establecimientos nocturnos podrán solicitar la ampliación del horario hasta las 5:00 a.m.

Estas zonas no serán escogidas al azar: deben cumplir condiciones relacionadas con presencia institucional, ordenamiento territorial, accesibilidad, dinámica económica y, sobre todo, garantías de seguridad ciudadana.

Según la Secretaría de Gobierno, en una primera fase ya se identificaron 19 zonas que podrían recibir este beneficio. Los barrios fueron seleccionados tras analizar patrones de movilidad, incidencia de informalidad, concentración de establecimientos nocturnos y capacidad de vigilancia por parte de las autoridades.