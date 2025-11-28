Una vez más las redes sociales estallaron, pero esta vez no fue por un concierto ni un lanzamiento tradicional de Ryan Castro. La atención de sus seguidores se encendió por una sorpresiva colaboración que reunió a la creadora de contenido para adultos Esperanza Gómez y al exfutbolista Faustino 'Tino' Asprilla, en un proyecto que promete ser el tema de conversación de diciembre.

Ryan Castro sorprendió a todos al anunciar su nueva canción navideña, un tema que combina el ritmo urbano con la energía típica de sus videos, y que contará con la participación especial de Gómez, Asprilla e inclusive de J Balvin.

De hecho, Esperanza como el Tino serán protagonistas del videoclip, marcando una colaboración poco común que mezcla música, entretenimiento y celebridades del deporte y la farándula colombiana.

El anuncio del proyecto titulado 'MI FORTUNA', generó un verdadero tsunami en redes sociales. En Instagram y TikTok, usuarios compartieron memes, capturas del video teaser y comentarios sobre lo inesperado de este "junte".

Algunos celebraron la idea, destacando el sentido del humor y la originalidad de Ryan Castro, mientras que otros hicieron referencia al pasado de los involucrados, recordando momentos polémicos, como cuando Esperanza Gómez rechazó una invitación a la finca de Tino. Sin embargo, la mayoría coincidió en que la unión de los tres es pura estrategia artística y entretenimiento.

"AWOOO!! En este capítulo de RICHY, presentamos: MI FORTUNA. Disponible este lunes en todas las plataformas, 08:00 pm 🇨🇴🇺🇸

¡AY SAGRADO ROSTROOO! @sogproducer. Diciembre sin RICHY no es diciembre… ¡que viva la tradición hp!", se lee en el post de Instagram del artista.