¿Qué le pasó a Juan Alfonso Baptista? Confiesa su batalla contra la parálisis facial

La industria del entretenimiento ha reaccionado con sorpresa y empatía tras la emotiva confesión del actor y modelo venezolano Juan Alfonso Baptista, reconocido por su participación en telenovelas como Enfermeras y otras producciones exitosas en Colombia.

En una reciente entrevista, el artista rompió en llanto al compartir detalles nunca antes revelados sobre la parálisis facial que sufrió cuando tenía apenas 19 años, un episodio que marcó profundamente su vida personal y profesional.

La parálisis facial, según expertos, puede aparecer de forma repentina debido a la inflamación o irritación del nervio que controla los músculos de un lado de la cara. Genera caída facial, dificultad para sonreír y complicaciones para cerrar el ojo afectado. Aunque suele ser temporal, sus consecuencias pueden extenderse por años, como en el caso del actor.

¿Cuál fue la causa de la parálisis facial que sufrió Juan Baptista?

Durante su conversación con el actor Juan Pablo Raba en el pódcast Los hombres sí lloran, Baptista relató que su parálisis se desencadenó por un drástico cambio de temperatura.

Estaba sudado tras grabar una escena bajo un intenso calor, lo que él describe como estar “como calaca”, un término que se usa cuando el calor es extremo, y entró directamente a un estudio con aire acondicionado. Además, recordó que la noche anterior incluso se había acostado a disfrutar del frío del aire:

“Me acuerdo de que dije: ‘Ah, qué rico frío, ta, ta, ta’. Al día siguiente se me apaga el ojo, se me apaga la boca”, expresó.

Al despertar, la parte derecha de su rostro había perdido movilidad. No podía cerrar el ojo, la boca se debilitó y perdió control sobre funciones básicas como comer o hablar con claridad.

“Me tocó volver a hablar, aprender a hablar cuando ya sabía hablar… se me caía la boca”, narró el actor.