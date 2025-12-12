¿Qué se celebra el 12 de diciembre en Colombia? Día de la Virgen de Guadalupe y sus tradiciones

Cada 12 de diciembre los colombianos se unen a una conmemoración que trasciende fronteras: el Día de la Virgen de Guadalupe, una festividad religiosa que honra a la Virgen María en su advocación guadalupana. Aunque esta celebración tiene su origen en México, miles de fieles en ciudades como Bogotá, Cali y otras regiones de Colombia también la viven con gran fervor, asistiendo a misas, encendiendo velas y haciendo peregrinaciones en su honor.

