¿Qué une a Cristiano Ronaldo y Vin Diesel? Post causa furor en redes

Las redes sociales se han convertido en el pasaje directo para conocer las últimas novedades, tendencias y, por supuesto, para enterarse de lo que sucede en la vida de los famosos. Y en esta ocasión, una aparición inesperada puso las plataformas a arder y a especular sobre lo que podría significar.

El famoso actor Vin Diesel, conocido mundialmente por su papel en Rápidos y Furiosos, compartió recientemente una publicación en la que se le ve acompañado de Cristiano Ronaldo, ambos sonrientes y en un ambiente relajado.

La imagen, más que un simple saludo entre celebridades, desató todo tipo de teorías entre los fanáticos. La pregunta inevitable: ¿estarían preparando juntos la nueva entrega de la saga?

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Fast & Furious… Debo decir que es uno real. Escribimos un papel para él… @cristiano”, confirmó el actor en su publicación.

Con estas palabras, el sueño de muchos fanáticosde ver al futbolista portugués en la pantalla grande junto a Diesel se volvió realidad, al menos en teoría.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. Entre las reacciones más destacadas se leía:

“¡Qué aparición tan maravillosa! Que Dios bendiga a ambas estrellas del cine y el fútbol” o “Ronaldo es un buen tipo… Lo conocí en Catar 🇶🇦 y era muy simpático, buena persona.” La emoción se mezcló con la curiosidad, generando un sinfín de conversaciones sobre qué papel podría tener Cristiano Ronaldo en la saga.