Cuando suena el nombre de Shakira, recordamos a la estrella barranquillera que sigue marcando su agenda alrededor del mundo.

Sus conciertos no solo llenan escenarios emblemáticos con millones de personas, sino que además la han consolidado como una de las artistas más taquilleras de todos los tiempos. Sin embargo, detrás de su éxito, la cantante ha vivido momentos complejos, especialmente en su vida personal.

Durante años, su corazón se mantuvo roto tras su relación con el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, con quien tuvo un hogar y dos hijos.

Una historia de amor que duró casi 12 años y que llegó a su fin tras una infidelidad por parte del jugador, según reportes y declaraciones mediáticas. Desde entonces, Shakira ha seguido su camino y se ha consolidado en la cima de su carrera, alcanzando sueños que quizá un día parecían lejanos y brillando con conciertos que rompen récords en todo el mundo.

¿Qué dijo Shakira sobre Piqué?

En una reciente entrevista con Vanity Fair, y ante un tema que genera muchas preguntas, Shakira habló abiertamente de su relación con Piqué, lo que pasó y cómo lo percibe hoy. Tras años de especulación mediática, la artista dejó claro que no se arrepiente de haber terminado la relación ni de las decisiones que tomó en ese proceso.

“He aprendido a estar agradecida por lo que tengo en lugar de desear lo que me falta”, confesó la cantante. Esta frase resume cómo ha logrado canalizar el dolor y las dificultades en crecimiento personal y profesional, transformando los momentos difíciles en impulso creativo.

Uno de los pasajes más comentados de la entrevista fue cuando hablaron de la polémica frase de su tema Music Sessions Vol. 53, que muchos relacionaron con Piqué: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Shakira fue clara señaló que no se arrepiente de ese verso, y lo considera uno de los más logrados de su carrera, surgido de un momento de dolor que supo convertir en arte.