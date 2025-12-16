¿Quién es Alexa Torrex, la nueva participante confirmada de La Casa de los Famosos 3?

Las puertas de La Casa de los Famosos Colombia están cada vez más cerca de abrirse y, con ellas, comienzan a revelarse los nombres que darán de qué hablar en esta tercera temporada.

La expectativa crece y el público ya empieza a perfilar a sus favoritos. Uno de esos nombres es el de Alexa Torrex, quien fue presentada oficialmente por El Jefe como una de las nuevas habitantes del reality, tras imponerse en las votaciones.

Luego de una jornada decisiva, fue el público quien le dio el sí definitivo. Alexa se quedó con el cupo a la casa al obtener el 65,55 % de los votos, una cifra que no solo confirma su popularidad, sino también la conexión que logró establecer con los televidentes gracias a su autenticidad, carácter fuerte y energía arrolladora. Desde ya, su llegada promete dinamizar la convivencia y subir la intensidad del juego.

Lea también: J Balvin anuncia las ciudades que visitará en su gira por Colombia en 2026: fechas, horarios y escenarios

Alexa Torrex se define como una mujer carismática, directa y sin filtros. Le apasiona la acción, la diversión y los espacios donde la energía no decae. Para ella, La Casa de los Famosos Colombia debe ser un escenario en constante movimiento, con juegos, retos, eventos y conversaciones que conecten con lo que el público quiere ver: desde la recocha y el humor, hasta debates más profundos y momentos de confrontación real.

De temperamento firme y convicciones claras, Alexa ha dejado claro que no tolera la arrogancia ni las actitudes altivas. Según ha contado, cuando alguien se siente por encima de los demás, no duda en bajarlo de esa nube.

Sin embargo, también reconoce que este nuevo reto la ha llevado a trabajar en su autocontrol, con el objetivo de mantener la calma y mostrarse respetuosa frente a las cámaras y las familias que la verán cada noche.