La colombiana Sara Corrales le puso un toque de ternura a sus redes sociales: recientemente publicó un video en el que muestra con orgullo su avanzado embarazo, apenas unos meses después de haberse casado con el empresario Damián Pasquini.

Este anuncio no solo celebra el inicio de una nueva etapa para la pareja, sino que también evidencia el entusiasmo y la ilusión que hoy invade a Sara, quien, con delicadeza y emoción, decidió compartir estos momentos íntimos con su público.

El anuncio del embarazo y la celebración de su “baby bump”

El 13 de noviembre de 2025, Sara Corrales confirmó oficialmente que está esperando su primer hijo. La actriz y su esposo Damián compartieron con sus seguidores un video en el que capturaron la reacción del médico al comunicarles la noticia: “Estás embarazada”, dijo y mostró la ecografía.

Después de varias semanas, Sara se atrevió a mostrar su “pancita” y cómo ya luce su embarazo , generando una lluvia de mensajes de apoyo, buenos deseos y admiración por parte de sus seguidores pues en la portada de este, Sara contextualiza el video con la frase "Ahora si me salió barriguita" evidenciando que ya se encuentra en su segundo trimestre de gestación.

Le puede interesar:Karol G anuncia La Premiere: ¡Así podrás ver en vivo su nuevo especial musical!

En el video, se muestra a Sara y Damián en una sesión de fotos, con varios clips destacando su barriga con la que ella y su esposo interactúan mientras comparten una imagen de su más reciente ultrasonido, donde los futuros padres primerizos comparten unas palabras hacia su futuro hijo. La también modelo, expresó su gratitud y dijo sentirse bendecida, aunque aún no conocen el sexo del bebé, invitaron a sus seguidores a esperar este nuevo anuncio con ellos.