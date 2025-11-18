La espera está a punto de terminar. Con el inminente estreno de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, el público ya empieza a vivir la emoción previa mientras se revelan los nombres de quienes podrían convertirse en los nuevos protagonistas de la casa más famosa del país.

El juego no se detiene y, esta vez, el reality presentó a su quinto grupo de aspirantes, compuesto por seis hombres que llegan con personalidades contrastantes, historias potentes y estrategias que prometen revolucionar la convivencia.

Ellos son: Eidevin López, Julián Beltrán, Luchito, Jorge Sánchez ‘Salsa’, Javier Peraza y Bruno Ponce, todos decididos a demostrar que tienen lo necesario para conquistar al público colombiano.

