Bogotá volvió a vibrar este fin de semana con una de las jornadas musicales más destacadas del género urbano. El 22 de noviembre, Blessd, consolidado como uno de los artistas más influyentes de la escena colombiana, se presentó en el Vive Claro Centro de Experiencias con un concierto que combinó espectáculo, cercanía con el público y un gesto inesperado que sigue dando de que hablar: el regalo de una casa en pleno show.

Desde las horas previas, el ambiente ya anunciaba lo que sería una noche intensa. Miles de fanáticos del reguetonero colmaron el lugar, mientras otros tantos esperaban a las afueras con la esperanza de verlo, saludarlo o recibir, como varios afortunados, abrazos y sonrisas del intérprete de 'Mírame'.

Blessd llegó con la energía intacta y dispuesto a demostrar por qué sus conciertos siguen ganando terreno entre las presentaciones más esperadas del año.

Cuando las luces se apagaron y el público estalló, arrancó un repertorio que no decepcionó a nadie. Blessd interpretó una selección de éxitos que hicieron que el Vive Claro retumbara: “Medallo”, “Condenado al Éxito”, “Deportivo”, “Ojitos Rojos” y “Si Sabe” fueron coreadas a pulmón abierto.

A esto se sumaron temas como “Una noche de locura”, “Visaje”, “Hace tiempo”, “Lejanía” e “Instagram”, que mantuvieron la euforia durante más de dos horas de concierto.

La primera gran sorpresa de la noche llegó incluso antes de que el artista pisara el escenario. Blessd invitó a Westcol, a quien describió como uno de sus mejores amigos, para ser el DJ encargado de abrir el show.

Con su estilo irreverente y su conexión con el público joven, Westcol preparó el ambiente con mezclas que elevaron aún más la expectativa del evento.