¿Ricky Montaner y Sebastián Yatra tuvieron un romance? "Era realmente especial"

El mundo del entretenimiento vuelve a estar en el centro de la atención tras la entrevista que concedió Ricky Montaner, hijo de la reconocida dinastía Montaner al podcast Krapra Dinner. Durante la conversación, el intérprete aseguró que mantuvo una relación íntima y breve con el también cantante Sebastián Yatra.

“Sebastián Yatra y yo tuvimos una relación amorosa corta”, confesó Montaner, y agregó que durante esa etapa creativa ambos escribían canciones “como si fuera hacer el amor”.

Destacó que lo compartido era una primicia dentro del programa: “Escribimos una de estas canciones que sentíamos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo”.

El artista aclaró que, tras el fin de su vínculo sentimental con Yatra, ambos atravesaron un periodo de distancia, pero lograron retomar la amistad y continuar con la colaboración artística.

Precisó que esta relación se dio antes de que Yatra comenzara su romance con la cantante Aitana, despejando cualquier duda sobre conflictos o vínculos paralelos.

Sobre la canción que compusieron juntos, el cantante reveló que incluso tuvieron la oportunidad de presentarla a un artista “inalcanzable”, sin dar más detalles sobre su identidad. Además, compartió que ambos se tomaron un momento para rezar y agradecer por la colaboración.

La confesión provocó una ola de reacciones en redes sociales: mientras algunos seguidores se mostraron sorprendidos, otros comentaron que formarían una “linda pareja”.