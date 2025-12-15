Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados sin vida: Su hijo es el principal sospechoso

La comunidad del cine y la televisión se encuentra en shock tras el hallazgo sin vida del reconocido actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en su residencia en Brentwood, Los Ángeles-California, el domingo 14 de diciembre de 2025. Las autoridades investigan este caso como un aparente homicidio, por el momento, Hollywood recuerda el legado de una de las figuras más influyentes del espectáculo de las últimas décadas.

