Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados sin vida: Su hijo es el principal sospechoso

El cineasta americano Rob Reiner y su esposa Michele Singer aparentemente fueron victimas de un homicidio dentro de su hogar en Los Ángeles.

Por:

Compartir:
Rob Reiner y su esposa Michele Singer fueron encontrados sin vida: Su hijo es el principal sospechoso

Foto: AFP

La comunidad del cine y la televisión se encuentra en shock tras el hallazgo sin vida del reconocido actor y director estadounidense Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner en su residencia en Brentwood, Los Ángeles-California, el domingo 14 de diciembre de 2025. Las autoridades investigan este caso como un aparente homicidio, por el momento, Hollywood recuerda el legado de una de las figuras más influyentes del espectáculo de las últimas décadas.

Más noticias:Karol G sorprende con su radical cambio de look hecho por ella misma

AFP

Siga las noticias de RCN Radio en WhatsappIcono Google NewsSiga las noticias de RCN Radio en Google News

En este artículo:

HollywoodAsesinatofamososEstados Unidos