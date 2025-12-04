Rosalía anuncia concierto en Bogotá como parte de su gira ¨Lux Tour 2026¨

La artista española Rosalía sorprendió a sus fans al confirmar que su gira mundial “Lux Tour 2026” hará una parada en Bogotá, Colombia. El concierto está programado para el mes de julio en el emblemático Movistar Arena, marcando su regreso a la capital tras su última presentación en 2022. Este show llega como parte de la presentación de su más reciente álbum, Lux, cuyo sonido innovador y su puesta en escena prometen una experiencia impactante.

Te puede interesar:Decreto de MinHacienda reduciría pensiones superiores al salario mínimo en Colombia