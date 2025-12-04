Trabajadores que se pensionen por más del salario mínimo vería disminuida si mesada si se aprueba decreto de MinHacienda

Asofondos y Fasecolda lanzaron una advertencia sobre los riesgos que tendría para el sistema pensional, un borrador de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda, que podría desfinanciar las pensiones de millones de colombianos y reducir significativamente la protección para la población más vulnerable.

De acuerdo con las agremiaciones, la propuesta del Gobierno generaría tres efectos principales como una disminución en el número de personas que lograrían pensionarse, pensiones más bajas, y debilitamiento del seguro previsional que protege frente a los riesgos de invalidez y sobrevivencia.

El punto central de la preocupación está en la modificación de las reglas del “deslizamiento del salario mínimo”, mecanismo que ajusta anualmente las pensiones mínimas en línea con el incremento del salario mínimo. “Actualmente, este ajuste se basa en tres factores: inflación, productividad y un componente discrecional del Gobierno. Los dos primeros se cubren con los ahorros de los trabajadores; el tercero, por ser impredecible, lo financia el Estado”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Afirmaron que este decreto planteado, trasladaría parte de ese componente discrecional al ahorro individual de los futuros pensionados.

Esto, según los gremios, haría que quienes aspiren a una renta vitalicia deban aportar hasta un 30% más para acceder a una pensión mínima, lo que dificultaría la jubilación y reduciría los montos de las prestaciones.

Advirtieron que el cambio también tendría consecuencias para el seguro previsional que financia las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Asofondos y Fasecolda señalaron que el mecanismo dejaría de ser viable debido al aumento en los costos, lo que pondría en riesgo la protección de cerca de 20 millones de afiliados al Régimen de Ahorro Individual (RAIS).

“Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, señaló Andrés Velasco, presidente de Asofondos.

Apuntó que actualmente, miles de colombianos que no cumplen las semanas requeridas logran pensionarse gracias a que han acumulado un capital suficiente.

“Sin embargo, el proyecto elevaría el monto mínimo de capital exigido, lo que dejaría sin posibilidad de acceso a muchos trabajadores”, destacó.

Afirmó que para los pensionados de vejez, el impacto sería un mayor esfuerzo de ahorro para obtener una renta mínima.

“Para los casos de invalidez y sobrevivencia, la protección del seguro previsional estaría en riesgo de desaparecer”, dijo.

Por ello, los gremios califican la iniciativa como regresiva, pues disminuiría el nivel de protección hoy garantizado.

