Las redes sociales no han parado de reaccionar tras el sorpresivo encuentro entre WestCol y Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario, ambos exparejas de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

El momento ocurrió durante el estreno de La Mansión de los Streamers, el nuevo reality con el que WestCol busca descubrir y potenciar talentos emergentes en Colombia y Latinoamérica.

El proyecto digital fue lanzado oficialmente el 3 de diciembre, día en el que el creador abrió las puertas de la mansión y presentó las reglas de un formato que combina competencia, formación y exposición mediática para los participantes.

El programa, que se emitirá hasta después del Día de las Velitas, tiene como propósito elegir al streamer que pasará a formar parte del equipo creativo de WestCol.

Aunque la transmisión, realizada en la plataforma Kick, ya generaba alta expectativa, lo que ninguno de los espectadores esperó fue la entrada de El Agropecuario como participante, un giro que desató miles de comentarios y marcó el primer gran momento del reality.

¿De que hablaron WestCol y 'El Agropecuario'?

La llegada de Juan David Tejada se convirtió en uno de los momentos más comentados del estreno, especialmente porque él y WestCol fueron pareja de Aida Victoria Merlano. El reencuentro entre ambos, marcado por ese triángulo sentimental, encendió el debate en redes.

Tejada fue el último en cruzar la puerta de la mansión. Según contó Westcol, fue él mismo quien insistió en que El Agropecuario hiciera parte del proyecto. Su ingreso, en medio de otros 19 streamers, aumentó aún más la expectativa sobre la convivencia dentro del reality.