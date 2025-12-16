Selena Gómez le pide a Benny Blanco acuerdo para proteger su dinero ¿De qué se trata?

La cantante, actriz y empresaria Selena Gómez blindó su patrimonio con un acuerdo prenupcial antes de contraer matrimonio con el productor musical Benny Blanco, una decisión que ha despertado interés en redes sociales y medios internacionales por la magnitud de su imperio artístico y empresarial.

Selena Gómez, de 33 años, y Benny Blanco, de 37, celebraron su boda el sábado 27 de septiembre en Montecito, California, en una ceremonia íntima y exclusiva que combinó lujo, privacidad y gestos profundamente personales. El enlace se llevó a cabo en una finca privada cercana a Santa Bárbara, rodeada de jardines y bajo estrictas medidas de seguridad.

A la celebración asistieron alrededor de 170 invitados, entre ellos figuras destacadas de la música y el cine como Taylor Swift, Ed Sheeran, SZA, Cara Delevingne, Paul Rudd, Paris Hilton, y los actores Steve Martin y Martin Short, compañeros de Gómez en la serie Only Murders in the Building.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Selena Gómez caminó hacia el altar acompañada por su abuelo materno, David Michael Cornett. Más tarde, ambos protagonizaron un baile especial, en lugar del tradicional primer baile de los recién casados, un gesto que fue ampliamente comentado por su fuerte carga simbólica y familiar.