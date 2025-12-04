Una de las voces más influyentes y sólidas de la música argentina llegó a Bogotá para reencontrarse con su público. Con apenas 31 años, Cazzu, reconocida como un símbolo de empoderamiento femenino en el género urbano, se prepara para presentarse este 4 de diciembre en el Movistar Arena con su 'Latinaje Tour'.

Antes del concierto, la artista visitó la cabina de La Mega, donde habló con sinceridad sobre su evolución personal y musical, su rol como madre, la libertad con la que creó su nuevo álbum y el significado que tiene para ella cargar con el título de 'la jefa', una etiqueta que, aunque no buscó, abrazó con fuerza y orgullo.

“Ser mamá me cambió la vida… y también la música”

Durante la conversación, Cazzu reconoció que la llegada de su hija Inti marcó un antes y un después en su vida creativa. Lejos de limitarla, la maternidad le dio un impulso distinto, una sensibilidad renovada y una libertad que no siempre sintió en los primeros años de su carrera.

“Cuando apareció Inti tuve que reorganizar la vida y las emociones. Pero no me censuro. No creo que porque ahora soy mamá haya cosas que ya no puedo hacer. Al contrario, siento que soy más cosas”, afirmó.

Para la cantante, esta nueva etapa abrió un espectro artístico más amplio, en el que conviven la fuerza del trap que la hizo famosa con su fascinación por géneros románticos, tropicales y folclóricos.

Le puede interesar: ¡Se juntó el ganado! WestCol y El Agropecuario aparecen juntos