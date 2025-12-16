Shakira frena su concierto en pleno show: esta fue la insólita razón

La noche del domingo terminó en decepción para más de 50.000 fanáticos de Shakira en Córdoba, Argentina, luego de que su esperado concierto en el estadio Mario Alberto Kempes fuera suspendido de manera abrupta debido a una fuerte tormenta eléctrica. El evento, que marcaba la primera presentación de la artista barranquillera en esta ciudad, no pudo concluir por razones de seguridad.

El show había comenzado minutos antes de las 21:40 y se desarrollaba con normalidad, incluso bajo una intensa lluvia que no detuvo inicialmente ni a la cantante ni al público. Sin embargo, con el paso de los minutos las condiciones climáticas se agravaron: la lluvia se intensificó y comenzaron las descargas eléctricas, lo que encendió las alertas del equipo técnico y de la organización.

