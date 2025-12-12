La Feria de Cali 2025 ya calienta motores y uno de sus eventos más esperados es el Súper Concierto, que este año llega a su edición número 68. El show se realizará el sábado 27 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero, como parte de la programación oficial de la feria más importante del suroccidente colombiano. La jornada comenzará con el tradicional desfile de Autos Clásicos y Antiguos, para luego cerrar con una nómina de artistas nacionales e internacionales.

