Tarjeta dorada de Trump: para qué sirve, precio, requisitos y beneficios
La nueva “Tarjeta Dorada” de Trump permite a extranjeros pagar por una vía acelerada para obtener visa o residencia en los EE.UU.
Por:RCN Radio
Foto: AFP
Estados Unidos acaba de abrir un nuevo capítulo en su sistema migratorio con un anuncio que ha generado mucha atención a nivel global: la tarjeta dorada de Donald Trump, conocida también como Gold Card, ya puede solicitarse oficialmente y promete ser una vía acelerada para obtener una visa o residencia en ese país.
Aunque suena como algo salido de una película, esta iniciativa forma parte de una política migratoria anunciada por el presidente Trump y presentada como una alternativa para que extranjeros con recursos puedan asegurar residencia legal de forma más rápida que por los mecanismos tradicionales.
