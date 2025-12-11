La industria de los videojuegos se viste de gala: este 11 de diciembre se entregan los premios de The Game Awards 2025, creados por Geoff Keighley y reconocidos como uno de los máximos referentes para distinguir al Juego del Año (GOTY).

Este año, la premiación llega con nuevas plataformas de transmisión, expansiones interactivas, votaciones dentro del videojuego Fortnite y mejoras significativas en accesibilidad. Entre títulos independientes, grandes producciones y exclusivas de consola, los fanáticos del gaming tendrán mucho por descubrir.

La gala se realizará desde el Peacock Theater en Los Ángeles y contará con un pre-show de 30 minutos, donde se esperan anuncios adicionales, tráilers y revelaciones de próximos juegos, incluido un avance de Exodus.

El evento principal tendrá una duración aproximada de cuatro horas, como en ediciones anteriores, y contará nuevamente con Geoff Keighley como presentador y productor, junto a Kimmie Kim como coproductora ejecutiva, Richard Preuss como director, LeRoy Bennett como director creativo y Michael E. Peter como coproductor ejecutivo.