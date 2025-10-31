La celebración de cumpleaños de una joven caleña terminó en tragedia luego de que participara en un peligroso reto con alcohol dentro de una discoteca del norte de Cali. El desafío, que ofrecía una millonaria recompensa de dinero, le costó la vida a María José Ardila, de 23 años.

De acuerdo con el relato de su padre, Andrés Ardila a un medio nacional, María se encontraba festejando su cumpleaños el pasado fin de semana, acompañada de amigos y en un ambiente donde el consumo de alcohol era parte de la diversión. En medio de la celebración, a la joven le propusieron participar en un reto que ofrecía una recompensa de 1 millón 500 mil pesos. La dinámica consistía en cumplir seis pruebas relacionadas con el consumo rápido y excesivo de diferentes bebidas alcohólicas.

Según contó su padre, el desafío incluía tomar en cuestión de segundos diferentes tragos: primero un 'cucaracho' en cinco segundos, luego tres shots en el mismo tiempo, una cerveza completa sin pausas, otros tres shots sin usar las manos, beber 13 segundos seguidos de aguardiente sin derramar y finalmente ocho shots distintos con pitillo.

“Ella se desmaya, se vomita mientras está inconsciente y broncoaspira”, manifestó su padre, al explicar que le faltaban apenas tres tragos para completar el reto.