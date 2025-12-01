Mariana Pajón y Vincent Pelluard celebran la llegada de su primer hijo: así compartieron la noticia

El pasado 30 de noviembre quedó grabado para siempre en la historia personal de Mariana Pajón. La múltiple campeona olímpica de BMX y su esposo, el también ciclista profesional Vincent Pelluard, le dieron la bienvenida a su primer hijo, un pequeño que llegó para cumplirles el sueño más grande. Con una fotografía íntima y tierna, la pareja reveló el nacimiento de Théo, su primogénito.

La postal, que rápidamente se volvió viral, mostraba al bebé descansando en su cuna, acompañado de un anuncio con su nombre completo: Théo Pelluard Pajón. A esta imagen la acompañaron las palabras de la campeona mundial: “El día más feliz de nuestras vidas. Te amamos, Théo”.

Mariana vivió su embarazo con una mezcla de ilusión y serenidad, compartiendo públicamente parte del proceso: emociones, cambios, entrenamientos suaves e instantes de conexión absoluta con su bebé. Desde fotografías en la playa acariciando su pancita hasta mensajes entrañables sobre lo que significa sentir una nueva vida, la ciclista mostró una faceta sensible y luminosa.

La historia de este bebé comenzó a ser pública el 16 de junio, cuando la pareja anunció oficialmente el embarazo a través de un video creativo y emotivo.

En él, mostraron una pequeña bicicleta decorada con el número 220, suma de sus dorsales deportivos: el 100 de Mariana y el 120 de Vincent. A los lados, dos cascos marcados con “Mamá” y “Papá” sellaban ese momento como el inicio simbólico de una nueva ruta en sus vidas.

Días después, la pareja sorprendió con una revelación de género que se volvió memorable. Ambientaron un taller de bicicletas donde, entre piezas ocultas y marcos rosados y azules, mantuvieron el suspenso hasta que ensamblaron una bicicleta azul, confirmando que estaban esperando a un niño. “Nuestro mundo cambió de color”, escribieron. “El corazón ya late distinto. Todo se siente más real, más mágico”.

