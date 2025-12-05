La polémica no para. Y en el centro del huracán siguen apareciendo los mismos nombres: Aida Victoria Merlano, WestCol y Juan David Tejada, más conocido como El Agropecuario.

Los tres, unidos por una historia personal que ya ha dejado varios capítulos virales, volvieron a ser tendencia tras el sorpresivo reencuentro de los dos creadores dentro de La Mansión de los Streamers.

La conversación estalló en redes cuando, durante el estreno del nuevo reality de WestCol, los espectadores vieron entrar a El Agropecuario como uno de los 20 participantes.

La escena impactó no solo por lo inesperado, sino porque ambos fueron pareja de Aida Victoria, una de las figuras digitales más influyentes del país.

El proyecto, estrenado el 3 de diciembre y transmitido por Kick, combina convivencia, formación y competencia para elegir al próximo streamer que integrará el equipo creativo de WestCol.

Sin embargo, el punto más comentado del estreno no fueron las reglas ni el formato, sino la entrada final de Tejada, un giro que encendió los debates y puso a los tres nuevamente en la conversación pública.

WestCol insistió en invitarlo:

Según contó el propio WestCol, fue él quien insistió en que El Agropecuario hiciera parte del proyecto. El creador asumió el rol de 'rector' dentro del reality y recibió a Tejada en su oficina, en un primer cara a cara que rápidamente dejó claro que habría tensión.

El Agropecuario admitió que no esperaba encontrarse con él en ese escenario, mientras WestCol aseguró que llega con solo un año de experiencia en redes, pero con todas las ganas de “romperla”. En ese punto, el paisa decidió tocar un tema inevitable: las polémicas que rodean a Tejada.

Pero más allá de ese intercambio, el momento más viral llegó cuando WestCol leyó una pregunta enviada por los seguidores: “El Agropecuario en todos lados, menos respondiendo por sus hijos”. La frase explotó en internet y muchos usuarios empezaron a preguntarse si Aida Victoria reaccionaría.