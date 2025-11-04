El 70 % de los homicidios en lo que va del 2025 en Cartagena aún no cuentan con presuntos responsables identificados, así lo informó el reciente informe de Cartagena Cómo Vamos, programa privado que realiza seguimiento y monitoreo a los cambios de la calidad de vida de los cartageneros.

Los meses más violentos en lo que va del año son: junio, julio y agosto. Dicho análisis reveló igualmente que el 96% de las víctimas son hombres, y que el 70% se encuentra entre los 20 y 39 años.

Uno de los más recientes que involucra a una víctima joven es el caso de Juan David Muñoz Balanta, con 20 años, quien se encontraba a bordo de una motocicleta, se le acercó otra motocicleta con dos personas en ella, uno de ellos accionó un arma de fuego causándole la muerte minutos más tarde.

Leer más sobre: Golpe millonario al ELN: incautan oro y bienes por más de $38.000 millones

Aunque la mayoría de reportes de las autoridades, en este caso de la Policía Metropolitana, indican la clasificación del homicidio, (ya sea sicariato o riña), desde Cartagena Cómo Vamos aseguraron que su reciente análisis determina que hay un aumento del 450% en muertes sin establecer su causa, por lo que las cifras de muertes violentas podría tener un crecimiento en caso de que se puedan esclarecer los hechos.

Otros balances

Según los reportes entregados por la Policía en la capital de Bolívar, en lo que va del 2025 se registran hasta ahora 295 casos de homicidios, de estos, 216 fueron ataques sicariales y en su mayoría con arma de fuego empleada para lesionar a las víctimas.

Léase también: ¡De vuelta al paraíso! El Parque Tayrona recibe nuevamente a turistas

Cabe mencionar que las cifras se encuentran a corte del último caso hasta el momento de esta publicación, acontecido el 02 de noviembre.

Fuente: Sistema Integrado de Información