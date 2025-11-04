En el marco del plan de operaciones Ayacucho Plus, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación asestaron un fuerte golpe a las economías ilegales del ELN mediante un operativo de extinción de dominio en los municipios de Cúcuta, Sardinata y Villa del Rosario, en Norte de Santander.

Oro, dinero y propiedades incautadas Durante el operativo, las autoridades confiscaron 65 kilos de oro, 29.000 dólares en efectivo, dos vehículos y siete bienes inmuebles, con un valor total aproximado de $38.000 millones de pesos.

De acuerdo con las investigaciones, los frentes de guerra Oriental y Nororiental del ELN utilizaban locales comerciales y el comercio de metales preciosos como parte de sus estructuras de financiación ilegal.

“Golpe directo a las rentas del grupo armado”: Ejército El brigadier general Rodolfo Morales Franco, comandante de la Segunda División del Ejército Nacional, explicó a La FM que las labores de inteligencia militar permitieron identificar las propiedades y recursos vinculados a los frentes del ELN.

“A través de labores de inteligencia militar se logró ubicar e incautar dinero, oro e inmuebles que eran usados por el ELN como fuentes de financiación para sus actividades criminales”, indicó el oficial.

Continúan las operaciones en el nororiente del país El general Morales aseguró que los operativos continuarán en el nororiente colombiano, una zona que enfrenta graves problemas de seguridad por la presencia del ELN y las disidencias de las Farc.

“Seguiremos desarrollando operaciones que permitan debilitar las estructuras financieras de los grupos armados y garantizar la seguridad de la población civil”, puntualizó el comandante. Los bienes y recursos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente, mientras avanzan las investigaciones sobre las redes de apoyo económico del grupo armado en la región.

Fuente: Sistema Integrado de Información