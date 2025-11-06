Pese a los compromisos de la Nueva EPS de realizar el pago de una parte de la deuda que tiene con el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta y la IPS Vihonco, que asciende a más de 120 mil millones de pesos, los desembolsos no se ejecutan como se había anunciado, lo que viene originando una crisis en materia de salud.

Aristídez Hernández, representante del sindicato Asintraser Salud Norte, dijo a La FM que: “La Nueva EPS tiene en la actualidad aproximadamente 800 mil usuarios y Coopsalud cuenta con 350 mil afiliados. Hoy, más de 800 personas no están recibiendo sus tratamientos oncológicos y más de 2 mil pacientes, desde hace varias semanas, no reciben los retrovirales ni los controles que se deben realizar con estas enfermedades catastróficas”.

Así mismo, el líder sindical señaló que, infortunadamente, se deteriora la vida de estas personas al suspender los respectivos tratamientos. “No se realiza el seguimiento que se necesita, no hay agenda a desarrollar porque no hay contratación ante el no pago de la Nueva EPS y Coopsalud”, agregó.

“Es una mentira constante por parte de las directivas de la Nueva EPS. El día que se realizó la protesta por parte de los diversos sindicatos del sector salud en Cúcuta, recibimos llamadas en donde nos manifestaban que ya se realizarían los desembolsos de los recursos. Sin embargo, solamente llegaron 9 mil millones de pesos, que corresponden al pago del 30% de la deuda que se tiene con el Hospital Erasmo Meoz”, puntualizó Hernández.

Los pacientes que son VIH positivos manifestaron su preocupación ante la cancelación de la entrega de medicamentos retrovirales por parte de la IPS CDI. Aseguran que no tienen ninguna información sobre la fecha de reactivación de sus servicios.

Por su parte, la señora Sandra López dijo a La FM que: “Desde hace un mes me cancelaron el tratamiento de quimioterapia. Tengo cáncer de seno; lamentablemente mi estado de salud ha empeorado y, lo peor, la incertidumbre se apodera de nosotras porque nadie nos da la respuesta que necesitamos”.

