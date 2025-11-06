Tras el incendio de grandes proporciones que se registró en las últimas horas en la localidad de Barrios Unidos, fueron serias las afectaciones en edificaciones vecinas. Omar Castro, propietario de una vivienda contigua a la empresa donde inició la emergencia habló de los daños.

Las autoridades atendieron la emergencia durante varias horas, logrando controlar las llamas pasada la 1:00 a.m. del jueves. El fuego se originó en una fábrica de colchones ubicada sobre la calle 76 con carrera 53.

Las intensas llamas y una serie de explosiones alertaron a residentes y comerciantes, quienes evacuaron rápidamente sus viviendas ante el temor de que la conflagración se extendiera. Uno de ellos fue Omar Castro, propietario de una vivienda contiguo a la empresa donde inició la emergencia.

“Mi esposa se puso a preparar algo de comida y yo estaba viendo noticias cuando empezó a percibirse un olor fuerte, como a químico. Al asomarnos por la ventana vimos humo en la casa de al lado. Bajamos de inmediato con la mascota y, en cuestión de segundos, comenzaron las explosiones”, contó.

El fuego afectó toda su vivienda, especialmente el cuarto piso, que había sido remodelado recientemente. “Prácticamente todo se perdió. Era una construcción que llevaba año y medio de arreglos. Incluso la ventana que daba hacia la fábrica quedó completamente consumida. Ahí quedaba la cocina donde nos reuníamos en familia”, explicó.

Pese a los daños materiales, Castro confirmó que ninguno de los miembros de su familia resultó afectado por los gases o las llamas. “Gracias a Dios no hubo lesiones, solo son pérdidas estructurales”, señaló.

La emergencia mantuvo en vilo a los habitantes del sector hasta la madrugada, mientras unidades de Bomberos Bogotá controlaban los puntos críticos y evitaban la propagación del fuego hacia otras construcciones.

Sobre la fábrica donde se originó el incendio, Omar Castro indicó que conoce al propietario aunque todavía no han hablado de responsabilidades o posibles medidas para la reparación de los daños.

“No tocamos ese tema. Esperaremos a ver qué ocurre en los próximos días”, comentó.

Las autoridades adelantan la investigación para determinar las causas del incendio y el estado de la edificación afectada. La comunidad espera que se tomen medidas de acompañamiento para los vecinos que resultaron perjudicados por la emergencia.

