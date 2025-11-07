La Transversal del Carare ha sufrido una fuerte afectación debido a la remoción en masa que ha dejado totalmente incomunicada la vía. El alcalde Marco Alirio Cortés de Barbosa ha solicitado apoyo del gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y al de Boyacá Carlos Amaya.

El mandatario asegura que la vía desapareció y no solamente representa una crisis para Santander y Boyacá sino para todo el país, porque allí transitan productos agrícolas y cementeros desde Boyacá hacia La Costa y varias partes del país: “No hemos reaccionado sobre la magnitud de la situación”, dijo.

De otro lado, señaló que ya se han reunido en la zona con algunos ingenieros que han determinado que esta remoción histórica se pudo haber generado por la sobre explotación de cientos de ventas de carbón en la cordillera oriental, pero hasta el momento la información no ha sido corroborada por estudios técnicos.

De esta manera solicitan apoyo del Gobierno Nacional, los gobiernos departamentales y estrategias inmediatas por la gravedad de la situación.

También es importante informar que la Cámara de Comercio de Santander se ha pronunciado en cabeza de su presidente Juan Carlos Rincón y la Asociación Hotelera y Turística (Cotelco), solicitando apoyo del Gobierno Nacional por las pérdidas económicas ante la disminución del turismo.

De otro lado, La FM estuvo en contacto con la Cámara de Comercio de Tunja, entidad que tiene injerencia en los municipios boyacenses afectados, pero aseguró que hasta el momento no manejan ningún reporte de la situación y los impactos que tiene en el momento.