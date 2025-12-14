Alerta en el Catatumbo tras declaraciones de Trump sobre “fábricas de cocaína”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en un reciente discurso que tiene identificadas “tres grandes fábricas de cocaína” en territorio colombiano, una situación que enciende las alarmas ante una eventual intervención norteamericana.

Este pronunciamiento se da en medio de la polémica por los sobrevuelos de aeronaves militares en el espacio aéreo venezolano y las eventuales operaciones terrestres que se estarían ejecutando en la zona, sumado al señalamiento de Trump contra el presidente Gustavo Petro, a quien calificó como “el próximo” si no toma acciones contra el narcotráfico.

El anuncio ha generado preocupación en la región del Catatumbo, que sería uno de los posibles objetivos de una intervención militar para avanzar hacia Venezuela y derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, afectando de manera directa a las comunidades campesinas y civiles que habitan la zona.

Desde distintos municipios del Catatumbo, la comunidad ha manifestado la necesidad de que baje el discurso bélico entre ambos mandatarios, con el fin de evitar una eventual intervención militar de Estados Unidos en esta región del país.

“No podemos quedar en medio de la violencia que se podría generar si llegan los militares de Estados Unidos. Nosotros quedaríamos en medio de la guerra y no queremos que eso pase. Pedimos que los dos presidentes bajen el tono y se controle esta situación”, expresó un líder social del Catatumbo.

De igual forma, solicitaron al Gobierno Nacional y a las autoridades regionales adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la permanencia de las comunidades en el territorio ante cualquier alteración del orden público.

La tensión en la zona de frontera persiste tras los anuncios del Gobierno de Estados Unidos de avanzar en una nueva fase de intervención contra los cárteles de la droga, que sería de carácter terrestre y tendría como punto estratégico el Catatumbo.

Donald Trump ha insistido en que en Colombia se cultiva coca a “niveles nunca antes vistos”, lo que podría generar un escenario sin precedentes en la región.

Ante este panorama, se ha advertido sobre un posible desplazamiento masivo desde el Catatumbo y un eventual éxodo de migrantes desde Venezuela hacia el área metropolitana de Cúcuta, lo que podría derivar en una crisis humanitaria.

No obstante, expertos señalan que la dinámica delictiva y los objetivos de los actores armados han cambiado para mantener el negocio ilícito del narcotráfico, principal fuente de financiamiento de estas organizaciones.

En entrevista con La FM, Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar en Norte de Santander, denunció que los grupos armados del Catatumbo están buscando nuevas rutas para sacar droga al exterior, debido a los bloqueos en el mar Caribe por parte de militares estadounidenses.

