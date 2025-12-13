Bucaramanga declara calamidad tras incendio en 12 de Octubre

Bucaramanga declaró la calamidad pública tras un voraz incendio que arrasó con decenas de viviendas en el asentamiento humano 12 de Octubre, dejando a 163 personas damnificadas.

Esta medida permitirá habilitar recursos económicos de manera inmediata, a pesar de la Ley de Garantías, para atender a las familias afectadas y ofrecerles el apoyo necesario en este difícil momento.

El alcalde encargado de Bucaramanga, Javier Sarmiento, informó que el balance preliminar revela que 55 núcleos familiares se vieron afectados, y cinco personas resultaron heridas, una de ellas en estado grave y actualmente recibiendo atención en el Hospital Universitario de Santander. Las pérdidas materiales son cuantiosas, lo que agrava aún más la situación de los damnificados.

Sarmiento destacó la importancia de la unión institucional en la contención del incendio, que fue catalogado como una emergencia muy grave. “El nerviosismo y el caos que se generaron eran insostenibles”, afirmó el mandatario, quien subrayó la urgencia de la declaratoria de calamidad pública para poder atender a las familias afectadas de manera inmediata.

Ante la gravedad del desastre, la Alcaldía ha anunciado la entrega inmediata de ayudas humanitarias, que incluyen carpas, alimentos, colchonetas y otros enseres esenciales. Estas acciones son parte de un plan integral de atención que busca mitigar el impacto del incendio en la vida de los damnificados.

Las autoridades locales están realizando un censo de los afectados para tener una comprensión clara de la magnitud del desastre. Además, se están llevando a cabo investigaciones para determinar las causas del incendio, lo cual es crucial para prevenir futuros incidentes de esta naturaleza.

Mientras tanto, se coordinan esfuerzos para garantizar alojamiento temporal para las familias que han perdido todo. La atención médica y psicosocial también es una prioridad, ya que muchas de las personas afectadas requieren apoyo emocional y físico en este momento tan crítico.

La comunidad ha mostrado una notable solidaridad, con vecinos y organizaciones locales ofreciendo su ayuda a los damnificados. Este gesto de unión resalta la importancia de la colaboración comunitaria en momentos de crisis y la necesidad de trabajar juntos para la reconstrucción.

Finalmente, la Alcaldía de Bucaramanga reafirma su compromiso de atender a los afectados y restaurar la normalidad en el asentamiento 12 de Octubre. La respuesta institucional y el apoyo de la comunidad son fundamentales para ayudar a estas familias a superar la tragedia y reconstruir sus vidas.

Fuente: Sistema Integrado de Información