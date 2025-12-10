En plena época decembrina y con el inicio de las vacaciones para miles de familias en Bogotá, el Planetario de Bogotá anunció una completa cartelera de actividades para que niños, niñas y jóvenes disfruten, aprendan y se acerquen a la ciencia de una manera divertida.

La programación estará disponible del 3 al 23 de diciembre, una temporada ideal para despertar la curiosidad de los más pequeños.

La información fue publicada por el Idartes y la Alcaldía de Bogotá, entidades que destacaron que este año las actividades se diseñaron para que los niños “exploren, creen y descubran” mientras sus familias disfrutan de espacios culturales durante las vacaciones.

Cartelera vacacional

El Planetario preparó una oferta variada con experiencias sonoras, visuales y talleres creativos. Entre las primeras actividades está el curso Pequeños Geonautas, dirigido a niños entre 4 y 12 años.

El Grupo 1, para niños de 4 a 7 años, tendrá sesiones el 3 y 4 de diciembre de 9:00 a.m. a 11:00 a.m., y el 5 de diciembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. El Grupo 2, para edades entre 8 y 12 años, se realizará el 3 y 4 de diciembre de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., y el 5 de diciembre de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

Cada sesión tiene un enfoque práctico que permite a los participantes investigar, observar fenómenos y comprender cómo funciona el planeta.

Microcosmos: viaje diminuto

Otra actividad destacada es el laboratorio–taller Microcosmos, que se desarrollará el 3, 4 y 5 de diciembre de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Allí, los niños podrán observar la vida microscópica que los rodea mediante lupas, lentes y herramientas especiales.

