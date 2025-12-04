Alumbrado en Jardín Botánico de Bogotá 2025: fechas, horarios y precios

Diciembre ya empezó y la energía se siente en cada rincón de la ciudad. Las luces empiezan a encenderse en las casas, las oficinas y las calles, que poco a poco se contagian del espíritu navideño.

En vísperas del Día de las Velitas, la Nochebuena y el fin de año, miles de familias comienzan a buscar esos planes imperdibles que hacen de esta época un momento especial para compartir, disfrutar y crear nuevas tradiciones.

Uno de esos planes infaltables, y que ya es un clásico para los bogotanos, llega nuevamente de la mano del Jardín Botánico de Bogotá.

Este año, el espacio natural más emblemático de la ciudad abre sus puertas con una propuesta renovada: el festival Magia Natural, la edición 2025 del alumbrado nocturno que mezcla naturaleza, tecnología, creatividad y cultura para ofrecer una experiencia sensorial única.

El recorrido estará disponible para el público entre el 7 y el 23 de diciembre, desde las 5:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., con una inauguración especial el 6 de diciembre, justo antes del Día de las Velitas.

Durante esas fechas, los visitantes podrán disfrutar de un espectáculo que transforma por completo el Jardín Botánico, permitiéndoles ver de noche espacios que usualmente solo se aprecian de día.

La experiencia incluye siete estaciones temáticas, cuidadosamente diseñadas para sorprender a grandes y pequeños. Entre ellas se destacan la Villa mágica del Jardín, la Cabaña de los deseos, la estación 70 años de una memoria viva, la Plazoleta de la fantasía natural, El bosque de los regalos, Entre nubes y la Cascada encantada.

Cada una propone un viaje diferente por ambientes llenos de color, figuras luminosas, instalaciones artísticas y escenarios que invitan a detenerse, contemplar y dejarse llevar por la magia decembrina.