¡Es oficial! Ya iniciaron las obras de rehabilitación en la vía La Línea que conecta Santa Rosa, Villanueva y San Estani

Arrancan trabajos de recuperación en la vía La Línea que conecta Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao
Arranca la construcción de 34 km de autopista en San Estanislao para modernizar la antigua vía de La Línea, con cicloruta y obras clave.
Foto: cortesia
Con el inicio oficial de los trabajos en San Estanislao de Kostka, arrancó la construcción de una nueva autopista de 34 kilómetros que reemplazará la antigua vía de La Línea. El proyecto, liderado por el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, busca mejorar la conexión vial entre Cartagena, San Estanislao, Villanueva y Santa Rosa de Lima.
La obra contempla la recuperación integral y modernización del tramo, que actualmente presenta daños significativos que afectan la movilidad y elevan los costos de transporte. La intervención incluirá excavación profunda, reconstrucción total de la estructura del pavimento, construcción de terraplenes, obras de drenaje y señalización para garantizar mayor seguridad.
