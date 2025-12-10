Contraloría detecta sobrepago millonario en interventoría del programa de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno

Contraloría revela detrimento de $1.618 millones en interventoría del programa de sustitución de cultivos
Contraloría detecta presunto detrimento de $1.618 millones en el PNIS por pagos a interventoría que no correspondían a los avances reales.
La Contraloría General de la República informó que un pago autorizado a la interventoría del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no correspondía a los avances reales de los proyectos supervisados, lo que derivó en un presunto detrimento por $1.618 millones.
Ese organismo identificó un hallazgo fiscal por $1.618 millones, tras una auditoría de cumplimiento realizada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART).
