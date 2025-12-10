Contraloría detecta sobrepago millonario en interventoría del programa de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno

La Contraloría General de la República informó que un pago autorizado a la interventoría del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) no correspondía a los avances reales de los proyectos supervisados, lo que derivó en un presunto detrimento por $1.618 millones.

Ese organismo identificó un hallazgo fiscal por $1.618 millones, tras una auditoría de cumplimiento realizada a la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Más noticias:¡Alístate! El Planetario lanzó actividades para los niños este fin de año

Fuente: Sistema Integrado de Información