Dos hombres fueron asesinados con arma corto punzante en aparentes hechos aislados las comunas de Manrique y San Javier en la ciudad de Medellín.

Ambos crímenes, con características similares al ocurrir al interior de viviendas. El primer caso se registró en el Barrio El Raizal, Comuna Manrique, donde John Alejandro Osorio Maldonado, de 44 años, fue encontrado sin vida.

La pronta acción de las autoridades permitió un avance significativo en el primer caso. Tras el hallazgo del cuerpo de Osorio Maldonado, la SIJIN de la Policía Nacional, alertada por una llamada a la línea 123, realizó la inspección técnica del cadáver.

Minutos después, y como resultado de las primeras pesquisas, se logró la captura de un hombre de 21 años como presunto responsable del homicidio.

La violencia se replicó en el occidente de la ciudad, específicamente en el Barrio El Socorro, Comuna San Javier. Allí, Leonardo Yulesmar Duque Gómez, de 55 años, fue hallado muerto con múltiples heridas de arma blanca, también al interior de una residencia.

La Fiscalía y la Policía trabajan articuladamente para determinar los móviles detrás de esta doble jornada de violencia.

Fuente: Sistema Integrado de Información