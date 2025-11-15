El ataque terrorista que se registró con explosivos y ráfagas de fusil contra la subestación de policía del corregimiento de Mondomo, zona rural del municipio de Santander de Quilichao, (Cauca), dejó como saldo cuatro soldados y dos civiles lesionados.

Este violento ataque, perpetrado por integrantes del frente 'Dagoberto Ramos' de las disidencias de las Farc, también dejó graves afectaciones en viviendas, locales comerciales y hasta el puesto de salud.

Le puede interesar: Hostigamiento en Balboa, Cauca deja cinco militares lesionados y uno secuestrado

Tras los hechos, autoridades locales y organismos humanitarios se desplazaron hasta la zona, para adelantar una verificación del estado de la población y brindar atención inmediata a las familias que resultaron impactadas por el hostigamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la ofensiva, cuatro soldados y dos adultos mayores sufrieron lesiones causadas por escombros desprendidos de su vivienda debido a la explosión de un cilindro cercano.

Entre tanto, las autoridades continúan evaluando los daños materiales y mantienen la presencia institucional para garantizar la seguridad de la comunidad, que permanece en estado de tensión tras el violento episodio.

Por su parte, el Gobierno Nacional, señaló que este ataque sería una respuesta de las disidencias de las Farc, a las operaciones militares que se están realizando de manera simultánea en distintas regiones del país.

Más noticias: Tragedia en Huila: menor indígena de 6 años muere por deslizamiento en zona rural de Íquira

Confinamiento

A través de varios videos y fotografías que se han viralizado a través de redes sociales, se pueden evidenciar los daños y las afectaciones ocasionadas por este nuevo ataque en contra de la fuerza pública.

Los ciudadanos de este pequeño territorio caucano grabaron el momento exacto cuando integrantes de las disidencias de las Farc, salían de la zona tras haber perpetrado el ataque; en el clip se evidencia cómo caminan tranquilos, despacio, portando armas y cómo se suben a camionetas de alta gama, situación que ha sido altamente cuestionada por los internautas.

Fuente: Sistema Integrado de Información