La ola invernal que azota al Huila continúa dejando graves afectaciones en distintos municipios del departamento, esta vez, una lamentable tragedia en zona rural entre Rionegro e Íquira cobró la vida de una menor indígena de seis años, quien quedó sepultada por un deslizamiento de tierra ocasionado por las fuertes precipitaciones registradas en la región.

Según los reportes de las autoridades, la niña caminaba junto a su mamá por jurisdicción del resguardo indígena Nasa Páez, cuando un derrumbe cayó sobre ellas sin darles oportunidad de reaccionar

Aunque la mamá logró ser rescatada con vida por integrantes de la comunidad indígena y permanece bajo supervisión médica, la menor no corrió con la misma suerte. Su cuerpo fue hallado posteriormente tras una intensa búsqueda comunitaria que se extendió durante la noche.

“En las últimas horas se han presentado lluvias entre moderadas y fuertes en algunos municipios del departamento, producto de estas precipitaciones se presentaron algunas novedades por emergencias, entre esos un hecho infortunado en el municipio de Íquira, donde se produjo un deslizamiento en el sector de la vereda Caloto, específicamente en perímetros del resguardo indígena Nasa Páez que dejó a la menor de 6 años fallecida”, indicó Orlando Garzón Garzón, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo del Huila.

En medio del derrumbe, un miembro de la autoridad ancestral indígena también fue alcanzado por la tierra, pero logró liberarse y dar aviso inmediato a los habitantes del resguardo, permitiendo que la comunidad organizara rápidamente el rescate.

Este gesto resultó fundamental para salvar la vida de la madre de la menor y activar los protocolos de respuesta. La mujer, tras ser sacada del lugar, fue atendida por los promotores de salud de la IPS-I CRIHU, quienes continúan supervisando su evolución clínica.

“Este evento se produjo debido a las fuertes lluvias en la zona, según el reporte del municipio y allí, como lo decimos, desafortunadamente el deslizamiento arrasó con estas dos personas, quedando atrapada la menor de edad y siendo rescatada ya sin vida. La Oficina de Gestión del Riesgo expresa y lamenta esta situación y expresa las condolencias también a la comunidad y a la familia, agregó.

Este nuevo hecho se suma a otros eventos registrados recientemente en municipios como Íquira, Algeciras, Oporapa y San Agustín, donde las lluvias han provocado deslizamientos, crecientes súbitas y afectaciones en vías rurales.

La Oficina de Gestión del Riesgo reiteró que está haciendo seguimiento permanente a este evento y a los demás reportes de emergencia derivados de la temporada invernal, además, alertaron que los suelos se encuentran altamente saturados y que el riesgo de deslizamientos seguirá siendo alto mientras persistan las precipitaciones.

Por ello, hicieron un llamado a las comunidades rurales, especialmente a aquellas asentadas en zonas de ladera, para que extremen las medidas de autoprotección, eviten transitar por caminos inestables y reporten de inmediato cualquier señal de inestabilidad en el terreno, como grietas, ruidos inusuales o movimientos de tierra.

Fuente: Sistema Integrado de Información