Este lunes 15 de diciembre continuará en Barranquilla la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara varios delitos relacionados con presunto direccionamiento de contratos y apropiación indebida de recursos públicos.

De acuerdo con el ente acusador, a Petro Burgos se le imputaron los delitos de peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos, hechos que habrían ocurrido durante su desempeño como diputado del Atlántico.

Lea también:Tren de la Sabana en Navidad 2025: ¿Cuánto vale el pasaje y dónde comprar las boletas? Y más

Fuente: Sistema Integrado de Información