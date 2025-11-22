La dinámica delictiva en la zona del Catatumbo sigue generando graves afectaciones a la comunidad, que está en medio del conflicto entre el ELN y las disidencias de las FARC. En zonas como Tibú, El Tarra y Sardinata, el flagelo del secuestro, la extorsión y los homicidios se registra permanentemente.

Han presentado once secuestros a manos de grupos armados, que han aumentado su ofensiva contra la población civil.

Sin embargo, la máxima preocupación radica en las ejecuciones que están realizando en parajes rurales del municipio. Homicidios que estarían relacionados con actividades ilegales, ajustes de cuentas o problemas personales.

En las últimas horas se reportó el asesinato de Víctor Galván Guerrero, quien fue sacado de su vivienda en el barrio 7 de Abril por hombres armados.

El cuerpo del hombre fue abandonado en un sector rural con varios impactos de arma de fuego. Hasta el momento se desconoce el motivo y los responsables de este nuevo asesinato.

Asimismo, otro hombre identificado como Sneider Galván fue hallado sin vida en un paraje rural del corregimiento de La Gabarra, con varios impactos de arma de fuego.

El otro asesinato se presentó el pasado 19 de noviembre, cuando fue hallado sin vida Geovanny Galvis Martínez, quien había sido secuestrado mientras se movilizaba en su motocicleta en el kilómetro 14 de la vía Tibú–La Gabarra.

Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, rechazó los secuestros que se han presentado en las últimas semanas y pidió dejar por fuera del conflicto a la comunidad civil.

"Hacemos un llamado a los grupos armados del Catatumbo, para que cesen esas hostilidades hacia la población civil; para que no continúe esta ola de secuestros que se ha intensificado".

En la zona, en la última semana, once personas han sido secuestradas. Algunos han sido liberados y entregados a la Iglesia católica, mientras otros siguen en poder de los armados.

De igual forma, los secuestros no dan tregua; siguen en poder de grupos armados por lo menos cuatro personas, de las cuales no se tiene información sobre su paradero ni sus responsables.

